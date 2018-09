Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a pledat vinovat vineri in fata unui judecator, recunoscand ca a conspirat impotriva tarii sale si a obstructionat justitia americana.

- Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a presedintelui SUA Donald Trump, va pleda vinovat la acuzatii de infractiuni federale, in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, informeaza site-ul cotidianului The Washington Post, conform mediafax. Daca va fi…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat miercuri pe fostul sau avocat Michael Cohen ca a "inventat" fapte pledand vinovat, afirmand totusi ca infractiunile pentru care a fost inculpat "nu sunt o crima", si l-a laudat pe fostul sau director de campanie Paul Manafort, condamnat marti de justitie,…

- Fostul sef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost declarat marti vinovat de opt infractiuni legate de fraude bancare si fiscale, transmite Reuters. Juratii au anuntat ca nu pot ajunge...

- Fostul avocat personal al presedintelui SUA, Michael Cohen, a pledat vinovat in timpul unui proces din New York de marti privind mai multe acuzatii financiare, acesta spunand ca a fost coordonat de Donald Trump, relateaza Reuters.

- Jurati si-au inceput deliberarile joi, in procesul cu privire la frauda fiscala si bancara al fostului sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, primul care se afla in banca acuzatilor in cadrul anchetei ruse a procurorului special Robert Mueller, relateaza AFP.

- Un judecator american a deschis marti procesul in care fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, este judecat pentru spalare de bani, frauda fiscala si bancara si lobbying ilegal, el fiind obligat sa dea explicatii despre legaturile sale cu oligarhi rusi in cursul acestui…

- Procesul care il priveste pe Paul Manafort, seful de campanie a lui Donald Trump in timpul alegerilor din 2016, a incepe astazi, in Alexandria, statul Virginia, si se asteapta sa clarifice modul in care milioane de dolari proveniti de la companii din Ucraina au ajuns in conturile sale bancare.