Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpaților: IONEL EUGEN ADRIAN, la data faptelor director general al Companiei Naționale Unifarm SA, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de: – luare de mita, – abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, – complicitate la trafic de influența, – instigare la fals intelectual, – folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, RADU MARIA LIZICA DANIELA, la data faptelor șef serviciu comercial…