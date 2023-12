Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Romane, o escorta formata din ofiteri din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane a preluat din Roma, Italia, un barbat, de 63 de ani.Surse judiciare au declarat, pentru o agenție de presa, ca este vorba despre Dorin Lazar Maior , fost deputat.…

- Pe 4 octombrie curent, un barbat in varsta de 69 de ani din raionul Ungheni, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiuni de omor intenționat savarșit asupra unui membru de familie, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 15 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de…

- Fostul international Danut Lupu, condamnat la sapte luni de inchisoare pentru ca a condus fara permis, revenit in tara duminica dupa-amiaza. Fostul mare fotbalist Danuț Lupu a fost preluat de politisti de la Aeroportul Otopeni si dus la penitenciar. Lupu a fost condamnat, in apel, la inchisoare pentru…

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. ACTUALIZARE 14:50 Danut Lupu figureaza deja pe lista persoanelor urmarite, pe site-ul Politiei Romane. „Impotriva celui…

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. El iși va ispași pedeapsa la Penitenciarul Rahova.

- Fostul internațional Danuț Lupu (56 de ani) va efectua 7 luni și 10 zile de inchisoare dupa ce Curtea de Apel București a respins apelul acestuia și a menținut condamnarea inițiala pronunțata de Judecatoria Cornetu. Danuț Lupu trebuie sa se predea la Penitenciarul Rahova. Danuț Lupu a fost condamnat…

- Fiindca s-au eschivat in a se prezenta ca martori in dosarul de corupție al generalului in rezerva STS Florin Mihalache, frații Marian și Paul Vanghelie vor fi aduși cu „arcanu” la Tribunalul București. Mai exact s-a emis mandat de aducere pe numele lor. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie,…