- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea i-a indemnat pe romani sa semneze si sa distribuie pe Facebook o ”petitie pentru salvarea Romaniei” initiata de partidul Alianta Pentru Patrie, a carui infintare a anuntat-o recent. In fotografia de promovare pentru aceasta petitie apare un slogan care contine…

- ​Facebook anunța ca va schimba numele corporației în ”Meta”, de la ”metavers”, universul virtual pe care compania vrea sa-l construiasca. Brand-urile sale, cum ar fi Facebook și WhatsApp nu își vor schimba numele. Meta înseamna în greaca ”dincolo…

- Pe 19 septembrie 2021 se naște oficial Alianța pentru Patrie (APP), un nou partid in Romania asumat public de Codrin Ștefanescu, dar condus de facto de Liviu Dragnea. Ambii plecați din PSD. Pe 11 octombrie 2021, botoșaneanul Razvan Rotaru anunța pe Facebook ca pune umarul la inființarea APP Botoșani,…

- Miza revizuiri ar fi eliminarea interdicției de a candida și a fi ales. De altfel, liderul PSD a declarat, in urma cu aproape o luna, in exclusivitate la Realitatea Plus, ca discuta cu avocatul sau posibilitatea unei actiuni in instanta."Unii spun ca eu nu am voie sa ocup vreo functie intr-un partid.…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, s-a inscris in Alianța Pentru Patrie și va coordona organizația din Sectorul 1 al Capitalei. „Eu cred ca Liviu Pop a fost un excelent ministru! De astazi s-a alaturat echipei APP și va coordona organizația sectorului 1! Bine ai venit, Liviu! Te asteapta…

- Fostul șef PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminica seara, la Realitatea Plus, inființarea unui nou partid, la inițiativa lui Codrin Ștefanescu, pe care l-a caracterizat drept ”un om de mare caracter”, care l-a ajutat foarte mult cand a fost inchis in Penitenciarul Rahova. Dragnea a spus ca partidul…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea anunta ca patru „oameni obisnuiti” in colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, unul dintre apropiatii sai, au pus bazele unui nou partid politic, denumit Alianta pentru Patrie, al carui principal obiectiv este „bunastarea romanilor”, el fiind…

- Fostul secretar general al PSD din perioada in care Liviu Dragnea conducea PSD anunța ca se vor spune ”adevaruri dureroase și lucruri de neimaginat in curand”. El face referire la prima ieșire televizata a fostului președinte PSD de dupa eliberarea condiționata din inchisoare: ”se vor spune…