Fostul sef al spionajului nord-coreean si oficialul de rang inalt Kim Yong Chol se indreapta spre SUA dupa o escala la Beijing, cel mai probabil pentru discutii cu oficialii americani despre viitorul summit dintre liderul de la Phenian Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, relateaza marti agentia sud-coreeana de presa Yonhap, preluata de Reuters. Kim Yong Chol a fost implicat indeaproape si in convorbirile cu Coreea de Sud, iar vizita lui in SUA reprezinta inca un semn ca pregatirile pentru summitul istoric continua. Din cauza sanctiunilor care il vizeaza, Kim Yong Chol are in mod…