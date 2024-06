Fostul director al Serviciului Public Local de Termoficare Brasov, Ionut Mircea Marin, a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Acesta este acuzat de luare de mita, dupa ce ar fi primit bunuri in valoare de 270.000 de lei din partea unei firme. Ionuț Mircea Marian, judecat de DNA Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie din Brasov […] The post Fostul șef al Serviciului de Termoficare din Brasov, trimis in judecata de DNA. Este acuzat de luare de mita appeared first on Puterea.ro .