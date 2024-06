Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marin Ionut Mircea, la data faptei director al Serviciului Public Local de Termoficare S.P.L.T. Brasov pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in…

- Șeful unui post de poliție comunala din Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, de la secția rurala Suciu de Sus, a fost trimis in judecata pentru luare de mita, in forma continuata.

- "Fabrica de diplome falseldquo; Tribunalul Constanta a dispus incetarea procesului penal fata de toti inculpatii: patru ca urmare a decesului acestora si restul peste 30 ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale. Inculpatii au fost acuzati de luare de mita, instigare la luare…

- Directorul Filialei Teritoriale de Imbunatațiri Funciare Galați a fost trimis in judecata, acuzat ca a primit aproape 135.000 lei mita pentru a favoriza o firma la licitații, dar și ca ar fi transmis informații confidențiale din documentele Agenției Națio

- Procurorii din Constanta au finalizat cercetarea specifica in dosarul femeii suspectate ca si ar fi incendiat concubinul Individa a fost trimisa in judecata, fiind banuita de savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat.Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanta.Din cercetarile efectuate…

- Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, trimis in judecata pentru luare mita, a facut un denunț la DNA, anunța avocatul sau. Denunțul nu privește fapte de corupție, ci o posibila frauda cu fonduri europene, a precizat aparatorul lui Dumitru Buzatu.

- Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Craiova al Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, a executorului judecatoresc gorjean Matei Cosmin Catrinoiu (foto), pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, in forma continuata și a…

- Șeful Serviciului Tehnic, Administrativ și Aprovizionare, precum și economistul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, au fost trimiși in judecata, pentru luare de mita. In același dosar este trimis in judecata și cel care a oferit mita, administratorul u