Stiri pe aceeasi tema

- Dimitar Gheorghiev, care a fost pana in luna mai directorul Agentiei de Securitate Nationala din Bulgaria, a fost retinut dupa ce a fost acuzat de braconaj, a informat miercuri presa locala, citata de EFE. Gheorghiev a fost retinut in apropiere de orasul Blagoevgrad, din sud-vestul tarii, impreuna cu…

- Polițiștii bistrițeni au intervenit in acest weekend la doua cazuri de violența in familie. La o intervenție au fost nevoiți sa-l rețina pe faptaș. Deși cu ordin de protecție, barbatul „n-a putut sta departe” de mama sa. Doua cazuri de violența in familie au ajuns in vizorul poliției bistrițene in…

- Gruparea „Exista un Astfel de Popor” (ITN), condusa de un cantareț și prezentator TV devenit politician, este umar la umar, in sondaje, cu partidul conservator al fostului premier Boiko Borisov, aflat in cadere vizibila de popularitate, inaintea scrutinului parlamentar de duminica. Astfel, sunt șanse…

- In articolul sau din ultimul numar al revistei, istoricul Florian Banu are o perspectiva interesanta asupra unei istorii incitante cu spioni: disconfortul sentimental al spionului american Harold James Nicholson a forțat cumva o epurare a serviciilor secrete din Romania conduse de Ioan Talpeș, odata…

- Este clar ca ceva brusc și neașteptat s-a întâmplat în cazul prabușirii Mig-ului bulgaresc în Marea Neagra, a declarat joi dimineața, la postul de televiziune BNT ministrul apararii de la Sofia, Georgi Panayotov. El a subliniat ca pilotul avionului de lupta MiG-29 era…

- Joe Biden a cerut serviciilor secrete un raport privind originea virusului, in 90 de zile. Facebook anunta ca nu va mai cenzura mesaje care afirma ca SARS-CoV-2 a fost creat de catre om. Biden cere serviciilor secrete un raport despre originea Covid. Apar indicii care alimenteaza teoria virusului scapat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca Regatul Unit a incalcat drepturile fundamentale ale omului atunci cand a realizat interceptarea in bloc a comunicatiilor, transmite Reuters. Dezvaluirile facute de Edward Snowden, fost contractor al Agentiei americane de Securitate…

- Miscarea xenofoba si islamofoba Pegida va fi monitorizata de serviciile de informatii germane la nivel de land, a anuntat vineri seful filialei din landul Saxonia a Agentiei pentru protectia Constitutiei, numele oficial al serviciului mentionat, transmite dpa. Potrivit serviciilor de informatii,…