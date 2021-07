Dimitar Gheorghiev, care a fost pana in luna mai directorul Agentiei de Securitate Nationala din Bulgaria, a fost retinut dupa ce a fost acuzat de braconaj, a informat miercuri presa locala, citata de EFE. Gheorghiev a fost retinut in apropiere de orasul Blagoevgrad, din sud-vestul tarii, impreuna cu un angajat al Agentiei si cu patronul Vitosha, un club de fotbal din divizia a treia unde in 2013 a jucat fostul premier Boiko Borisov. Fostul sef al serviciilor secrete bulgare a fost arestat dupa ce politia a primit un denunt cu privire la o vanatoare ilegala in zona si a descoperit in autoturismul…