- Compania aeriana turca privata MNG Jet a denuntat utilizarea ”ilegala” a doua avioane din flota sa care au fost folosite pentru fuga lui Carlos Ghosn, fostul sef Renault-Nissan, din Japonia in Liban. Anuntul in engleza si turca a fost pus pe pagina de garda a site-ului companiei.

- Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban din Istanbul, dupa fuga sa din Japonia unde il astepta un proces, relateaza Agerpres. Ghosn, care a devenit cel mai celebru evadat din Japonia, este judecat…

