- Soția fostului candidat la președinția Federației Romane de Fotbal, celebrul fotbalist Marcel Pușcaș, ar putea fi arestata intr-un dosar de corupție instrumentat de DNA. Potrivit referatului, judecatoarea Elena Burlan-Pușcaș, de la Tribunalul București, este acuzata de procurorii DNA de luare de mita.…

- Fostul judecator constituțional Toni Grebla a fost achitat, vineri, de instanța suprema in dosarul de corupție in care a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție. In acelasi dosar, au fost achitati si oamenii de afaceri Ion Bircina si Mihai Prundianu, dar si Gheorghe Grecu si Victor…

- Dosarul in care DNA Ploiești a trimis-o in judecata pe fosta șefa a Direcției IT din ANAF a fost desființat de Tribunalul Bucuresti. Judecatorii Tribunalului București au anulat mai multe documente dintr-un dosar instrumentat de structura de elita a DNA, condusa de Lucian Onea și unde a activat procurorul…

- Fostul șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava, Nicușor Ioan Todiruț a scapat definitiv de dosarul penal in care fusesera trimis in judecata de procurorii DNA Suceava pentru ca ar fi achiziționat la suprapreț un sediu pentru Poliția Municipiului Suceava. Astfel, potrivit DNA, in perioada…

- Fost presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns, marti dimineata, la Parchetul General, unde a fost citat in dosarul “Revolutia”. Iliescu va fi pus oficial sub acuzare de procurori, dupa ce presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dat aviz pentru inceperea urmaririi penale impotriva sa in acest caz. …

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…

- Magistrații ICCJ au admis cererea de revizuire formulata de primarul Mircia Gutau, desființand decizia de condamnare a acestuia, pe care completul Liviei Stanciu o administrase in 2010, anunța Antena 3. Decizia Inaltei Curți este definitiva. „Admite cererea in temeiul art. 465 ALIN 11 LIT. B CPP de…

- A trecut un an și jumatate de cand Secția pentru procurori a CSM a pus pe rol dosarul disciplinar al procuroarei DNA Florentina Mirica, unul dintre anchetatorii preferați ai Laurei Codruța Kovesi, care, de altfel, a insoțit-o protectiv de cateva ori la audierile de la CSM. Dosarul este blocat din cauza…