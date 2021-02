Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Gabriel Coteanu, fost sef al Politiei Eforie, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, sub control judiciar, intr-un dosar in care este cercetat pentru mai multe fapte de coruptie. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Coteanu este acuzat de luare de mita in forma continuata…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatuluiCOTEANU CORNEL GABRIEL, la data faptelor sef al Politiei Eforie, judetul Constanta, in sarcina caruia s au retinut infractiunile de: luare…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 31 ianuarie 2021, a patru inculpati, pentru comiterea unor infractiuni de trafic de droguri, punerea in circulatie…

- Decizia judecatorului Vlad Andrei Ardeleanu nu este definitiva, ea putand fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Dosarul a fost instrumentat de Vasile Abagiu, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Structura teritoriala Constanta.Vlad Andrei Ardeleanu, judecator in cadrul Sectiei Penale…

- Dosarul lui Silviu Nicolae Grosu, agent de politie din cadrul Postului de Politie Valu lui Train, se afla pe rolul Tribunalului Constanta.Tribunalul Constanta a dispus inceperea judecatii cauzei privindu l pe Silviu Nicolae Grosu, agent de politie din cadrul Postului de Politie Valu lui Train, acuzat…

- Politistul ar fi primit 6.000 de lei, bauturi alcoolice si produse alimentare, pentru a solutiona favorabil un dosar penal ce viza fapte la regimul rutier.Tribunalul Constanta a decis ieri mentinerea in stare de stare de arest la domiciliu a unui agent de politie din cadrul Postului de Politie Valu…

- Bogdan Dutu, comisar in cadrul Politiei Municipiului Medgidia – Biroul Rutier, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita pentru a clasa un dosar. Comisarul in cadrul Poliție Municipiului Medgidia- Biroul Rutier, Bogdan…

- Dosarul "Fabrica de diplome falseldquo; a fost instrumentata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.Tribunalul Constanta a decis ieri schimbarea incadrariilor juridice a unor i9nculpati din dosarul "Fabrica de diplome falseldquo; Cauza a fost instrumentata de Parchetul de pe langa Tribunalul…