- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Forțele din ordine se așteapta ca in zilele urmatoare sa aiba loc proteste la care sa participe un numar insemnat de manifestanți. In spațiul online au loc chemari in strada, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, potrivit Agerpres. Jandarmeria Capitalei precizeaza ca in Bucuresti sunt preconizate…

- In contextul in care Capitala se apropie de o incidența de 6 la mia de locuitori, ministrul Educației susține ca școlile sa fie inchise ultimele. Intr-o postare pe Facebook, ministrul face referire la un studiu Reuters care arata ca „rata de infectare in randul elevilor care invața online este mai mare…

- Primaria Sectorului 6 din Capitala se inchide, dupa ce mai mulți angajați ai instituției au fost depistați cu Covid-19. Activitatea de relații cu publicul se va desfașura, pana pe 29 martie, prin poșta și online. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat, miercuri, ca au fost depistate 21 de cazuri…

- Autoritațile din Rusia au dat in judecata cinci platforme de social media pentru ca nu au șters fotografii in care apareau copii care participau la ”protestele ilegale” impotriva Kremlinului, potrivit informațiilor de la un tribunal din Moscova, citate de Interfax și Reuters. Twitter, Google, Facebook…

- Fostul senator USR Florina Presada și-a anunțat vineri, pe Facebook, demisia din partid, motivand ca este dezamagita de „noul USR”, unde „dubla masura, ipocrizia, lipsa de transparența și politica de gașca au devenit emblematice”. Florina Presada era membru al filialei USR Sector 3. “Adevarul este ca…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Coaliția și-a imparțit prefecții din toata țara. PNL, deși a avut prima tragere, a preferat sa ia Sibiul și Bihorul și sa lase Capitala USR-PLUS, asta insemnand ca actualul prefect Traian Berbeceanu nu va mai ocupa mult timp aceasta poziție. Și la Cluj, PNL a pierdut prefectura, care va fi data UDMR,…