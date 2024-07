Stiri pe aceeasi tema

- Segmentul cel mai de extrema dreapta din guvernul israelian a facut joi presiuni asupra premierul Benjamin Netanyahu, in timpul sedintei Cabinetului de Securitate, sa opteze pentru o ofensiva de amploare impotriva Hezbollah, in Liban, unde tensiunea continua sa creasca, informeaza vineri EFE, potrivit…

- Israelul nu iși dorește un razboi cu Hezbollah in Liban, insa poate „provoca pagube enorme" acestei țari, a avertizat miercuri ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, pe fondul temerilor privind extinderea conflictului in Orientul Mijlociu.

- Israelul a avertizat marți Hezbollah cu privire la perspectiva unui „razboi total”, dupa ce gruparea militanta libaneza a publicat un videoclip de 9 minute care ar fi fost filmat cu o drona și care arata locații militare și civile israeliene in mai multe orașe.

- Israelul a avertizat gruparea pro-iraniana Hezbollah ca risca un "razboi total" cu statul evreu.Aceasta evoluție vine dupa ce Hezbollah a publicat o inregistrare video de noua minute, aparent realizata din...

- Armata israeliana anunta marti seara ca a aprobat planurile unei ofensive in Liban, in contextul unei intensificari a confruntarilor armate transfrontaliere cu militia miscarii islamiste libaneze Hezbollah, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- Israelul și gruparea islamista libaneza Hezbollah, susținuta de Iran, au intensificat atacurile transfrontaliere dupa luni de lupte de slaba intensitate, ceea ce a determinat armata israeliana sa avertizeze ca este pregatita sa lanseze un atac pe scara larga.

- Cel putin noua persoane au fost ucise și altele 29 ranite intr-un atac cu racheta lansat de ruși la Krivii Rih, orașul natal al lui Volodimir Zelenski. Autoritațile au anunțat ca au incheiat intervenția de cautare de dupa atac. G7 a decis ca Ucraina va avea la dispoziție 50 de miliarde de dolari din…

- Israelul intentioneaza sa relanseze saptamana aceasta negocieri in vederea eliberarii ostaticilor tinuti in Fasia Gaza, potrivit unui oficial israelian, in urma unui acord stabilit intre Mossad, CIA și Qatar, dupa ce discuțiile dintre Israel si Hamas, mediate de Qatar, Egipt si Statele Unite in vederea…