Fostul sef al Interpol a fost condamnat la peste 13 ani de inchisoare pentru coruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a anuntat Tribunalul popular intermediar nr.1 din Tianjin (nordul Chinei). La 7 octombrie 2018, Meng Hongwei si-a anuntat demisia…

- Consiliul European a anuntat joi ca a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa anexarea Crimeei, in martie 2014, relateaza Reuters. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel le-au prezentat saptamana trecuta sefilor de stat si de guverne din Uniunea…

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…

- Aluminiul este unul dintre metalele pe care le intalnim la tot pasul, de la dozele de bere la liniile electrice si la smartphone-uri si, in ciuda acestui lucru, rareori ne gandim la cum a ajuns el sa faca parte din viata noastra. Iata ca productia aluminiului este un proces intensiv din punctul…

- Cresterea economica ramane slaba in zona euro, a afirmat luni noul presedinte al Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, fara a spune daca ia in considerare noi stimulente si sustinand ca masurile luate de predecesorul ei sprijina economia, transmit AP si Reuters. Lagarde a declarat,…

- Iranul a descoperit un nou zacamant, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei, in sud-vestul tarii, a anuntat duminica presedintele Hassan Rouhani la postul national de televiziune. "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant…

- Cand Apple a decis sa elimine butonul de pornire de pe unele modele de iPhone au aparut multi nemultumiti. Se pare ca printre acestia se numara si presedintele american Donald Trump, care a ales sa se planga de acest lucru pe Twitter. "Catre Tim: Butonul de pe iPhone era mult mai bun decat…

- Franta l-a propus pe directorul general al grupului de tehnologie Atos, Thierry Breton, drept candidat la postul de comisar pentru politici industriale al Comisiei Europene, a anuntat biroul presedintelui Emmanuel Macron, dupa ce prima propunere a tarii a fost respinsa de parlamentarii europeni.…