Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus inceperea urmaririi penale in personam și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 20 octombrie 2022, a patru suspecți, toți șefi in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. RUS MIRCEA – ION,…

- Un inspector din cadrul Agenției Naționale de Adminsitrare Fiscala (ANAF) Timiș a fost reținut, fiind acuzat de luare de mita, instigare la spalarea banilor, ambele in forma continuata și complicitate la evaziune fiscala. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus inceperea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore a unui inspector ANAF Timiș și al unui administrator al unei societați. Potrivit comunicatului DNA este vorba despre Alexandru Țaran, inspector in…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 septembrie 2022, a primarului orasului Otopeni, Constantin Silviu Gheorghe.Primarul este acuzat de abuz in…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a 24 de inculpati (17 persoane fizice si 7 persoane juridice) pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, inselaciune…