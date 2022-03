Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Formulei 1, Max Mosley, a murit din cauza unei rani prin impușcare, in dormitorul locuinței sale din Londra, in luna mai a anului trecut, dupa ce i s-a spus ca are cancer in faza terminala, potrivit unei anchete facute publice marți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Londra avertizeaza luni impotriva unor negocieri cu Rusia care sa conduca la ”vindere” a Ucranei si considera ca orice acord care pune capat invaziei ruse este necesar sa prevada un mecanism de reimpunere a sanctiunilor vizand Rusia, in cazul unei noi ”agresiuni”, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- ”Desi recunosc ca poate fi o provocare sa reduca investitiile existente, cred ca nu exista niciun argument pentru noi investitii in economia rusa”, a spus Sunak intr-un mesaj video pe Twitter. ”Indemn proprietarii si administratorii de active sa analizeze foarte atent orice investitie care l-ar sprijini…

- Manifestatii de sustinere a Ucrainei, tara atacata de Rusia, au loc, sambata, la Paris, relateaza Le Figaro. La Paris, mii de manifestanti au scandat in franceza, ucraineana si rusa: “Solidaritate cu Ucraina”, “Putin asasin”. In toata Franta ar urma sa protesteze sambata aproximativ 25.000 de oameni.

- Oligarhul rus Roman Abramovici și-ar fi scos la vanzare doua proprietați de lux din Londra, potrivit The Guardian. Informația a fost oferita de parlamentarul britanic Chris Bryant. Parlamentarul laburist susține ca oligarhul rus, care este un apropiat de-al lui Putin, ar vinde pe graba pentru a evita…

- Rusia are in dotarea armatei sale ”parintele tuturor bombelor”, un dispozitiv termobaric care poate produce o deflagrație de 44 de tone TNT și ”bomba țarului”, cea mai puternica arma nucleara detonata vreodata, cu o putere de 50 de megatone TNT.Putin a declarat ca Rusia este ”una dintre cele mai puternice…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca saptamana viitoare va fi „o noua crestere spectaculoasa” a numarului de cazuri de Covid, asteptarile fiind ca aceasta evolutie sa mai dureze cel putin doua saptamani, pana pe 10 februarie. „Trendul ascendent al acesteia infectii continua, chiar…