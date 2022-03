Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Formulei 1, Max Mosley, a murit din cauza unei rani prin impușcare, in dormitorul locuinței sale din Londra, in luna mai a anului trecut, dupa ce i s-a spus ca are cancer in faza terminala, potrivit unei anchete facute publice marți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul șef al Formulei 1, Max Mosley, și-a luat viața, in dormitorul locuinței sale din Londra, in luna mai a anului trecut, dupa ce i s-a spus ca are cancer in faza terminala, potrivit unei anchete facute publice marți.

- Soc mare in familia jucatoarelor americane de tenis Serena si Venus Williams: nepotul lor, Alphonse Williams, s-a sinucis. Tanarul de 21 de ani a murit pe 3 februarie, dupa ce a suferit o lunga perioada de timp de probleme psihice, inclusiv tulburare bipolara și boala Peyronie. Alphonse era nepotul…

- „Va implor, ajutați-ma sa-mi salvez fata!‟, este strigatul disperat al unei mame din Vrancea care, de cateva luni, nu-și mai gasește liniștea. Andra-Otilia Jujau, o tanara de 26 de ani din satul Vadu Roșca, a fost diagnosticata cu porfirie acuta intermitenta, cu manifestari neurologice severe. Conform…

- Deputata, Svetlana Capațina, a lasat in urma sa trei copii și un soț. Aceasta și-a consacrat o mare parte a vieții domeniului educațional – inclusiv in calitate de invațatoare a claselor primare, jurist, specialist principal, metodist in cadrul Direcției Generale Educație Orhei.

- Prințul Harry amenința, prin avocații sai, Guvernul britanic cu tribunalul, dupa ce Executivul de la Londra a refuzat sa-i aigure protecție speciala in timpul vizitelor in țara natala. Nepotul Reginei spune ca are motive sa se teama pentru viețile soției și ale copiilor sai.

- Mirela Vaida nu are nevoie de nicio prezentare, intrucat este una dintre cele mai populare și apreciate prezentatoare TV din Romania. A reușit, in ultimii ani, sa-și imparta timpul intre cariera de succes pe care o are in televiziune și familia și cei trei copii care-i umplu sufletul de bucurie. Recent,…