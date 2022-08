Fostul șef al departamentului de securitate al Twitter denunță breșele de securitate ale platformei și mușamalizarea lor Twitter a indus in eroare autoritațile federale de reglementare din SUA cu privire la vulnerabilitațile sistemului sau de protecție impotriva hackerilor și a mințit in legatura cu conturile false de pe platforma, susține fostul șef al departamentului de securitate al companiei, Peiter Zatko, intr-o plangere de denunțare obținuta de CNN și de The Washington Post, potrivit Reuters . In plangerea de 84 de pagini, adresata luna trecuta agențiilor federale americane, Zatko, un celebru hacker cunoscut in trecut sub numele de „Mudge”, afirma ca Twitter a pretins in mod fals ca are un plan de securitate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

