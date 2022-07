Fostul șef al CNAS, Lucian Duță, 6 ani de închisoare pentru că ar fi luat mită la implementarea cardului de sănătate Lucian Duța, fostul șef PDL al Casei de Sanatate, a fost condamnat definitiv, luni, la 6 ani de inchisoare cu executare pentru ca ar fi luat mita pentru implementarea cardului de sanatate. Sentința a fost pronunțata de Curtea de Apel București. Lucian Duța, care fusese condamnat in prima instanța tot la 6 ani de inchisoare, […] The post Fostul șef al CNAS, Lucian Duța, 6 ani de inchisoare pentru ca ar fi luat mita la implementarea cardului de sanatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

