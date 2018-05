Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), prin care tara noastra primeste finantare de un miliard euro, suma care va fi folosita pentru proiecte de transport.

- Abonatii VODAFONE ROMANIA pot sa achite din nou, prin SMS, tariful pentru utilizarea podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda peaj , incepand cu ora 20.38, transmite CNAIR Plata peajului nu a putut fi efectuata intre orele 19.00 si 20.38, astazi, 01.05.2018, din cauza unor probleme tehnice,…

- Guvernul a taiat sistematic banii pentru investiții in ultimii ani, dar intentioneaza sa-i despagubeasca pe infractorii care si-au ispasit pedepsele in penitenciare in perioada 2012-2017. Motivația? Condițiile improprii din penitenciare. Reprezentanții PNL Arad au criticat acest proiect. „Argumentatia…

- Documentul constata "anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Comisarul Corina Crețu a aprobat o finanțare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanța 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata…