Compania Management & Financial Consult, inființata in 2019 și controlata de Bogdan Ivanov, fost membru in boardul City Insurance, caștiga anual circa 4 milioane lei din intermedierea datoriilor pe care asiguratorul le care catre service-uri pentru reparații pe baza RCA, scrie Economica.net . Conform Economica.net, compania lui Bogdan Ivanov ia in cesiune creanțele City Insurance catre service-uri, incaseaza anumite sume de la compania de asigurari și apoi platește catre atelierele de reparații doar o parte din suma prevazuta in creanța. Cifrele financiare arata ca Management & Financial Consult…