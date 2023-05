Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala a aflat cu nespusa tristețe vestea trecerii la Domnul a arhitectului Dan Badic, unul dintre cei mai fideli și mai de incredere oameni care au stat alaturi de Regele Mihai și de Regina Ana, de intreaga Familie Regala, in ultimele trei deceni

- Medicul de la Maternitatea Polizu care a ajuns joi in stare grava la Spitalul Universitar dupa ce s-a impușcat cu un pistol cu bile de cauciuc a murit, a anunțat Colegiul Medicilor din Romania, intr-o postare publicata pe pagina de Facebook.

- Timpii uriași de așteptare de la granițele Romaniei cu Spațiul Schengen face victime. Un eveniment nefercit a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, joi, in data de 4 mai 2023. Un cetațean turc de doar 43 de ani, care incerca sa paraseasca Romania prin terminalul de marfa, a murit,…

- Decizie socanta intr-un caz care a stranit un val de indignare in Romania! Batranica de 72 de ani, acuzata ca a mituit cu 10 oua si 1.000 de euro un judecator din Radauti, a fost achitata la sapte ani dupa ce a murit.

- Rodrigo Maxim a declarat, luni, la Prima News, ca CFR Calatori nu a mai avut buget de investitii din 2011. “Nu imi pot imagina cum a murit colega noastra, femeia era in timpul serviciului si isi facea treaba si este clar victima sistemul defect din Romania, care accepta sa lucreze fara buget de venituri…

- Un accident feroviar grav a avut loc sambata. Potrivit primelor informații, o locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Potrivit surselor Antena 3 CNN, o femeie in varsta de 53 de ani, de profesie controlor, care a intrat in stop cardio respirator, a fost…

- Copilul din Turda, care s-a nascut grav bolnav dupa ce medicul ginecolog Ovidiu Lupșan i-a administrat medicamentul Cytotec, neomologat in Uniunea Europeana și Romania, a murit.Diana Crisan, mama baiatului care a ajuns la 15 ani, și-a dus crucea cu demnitate și a ingrijit copilul cu multa iubire. Drama…

- Actrita Emel Atici, care a jucat in telenovela "Ma numesc Zuleyha", difuzata si in Romania, impreuna cu fiica ei, au murit in cutremurul din Turcia. Emel Atici se afla in casa, alaturi de fiica ei, Hande Puryan Atici, in orasul Kahramanmaras din sudul Turciei, in momentul in care s-a produs devastatorul…