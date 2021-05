Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 35 de ani, a murit, vineri, dupa ce s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan. Tanarul s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan din Bucuresti, vineri, in jurul orei 11.00. Mai mulți martori au sunat la numarul unic de urgenta 112. Oamenii au vazut […] The post…

- Femeia care a accidentat mortal, pe 27 februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au stabilit ca femeia de 57 de ani avea o avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool…

- Un medic rezident de la Timișoara, in varsta de 28 de ani, și-a pus capat zilelor, anunța Antena3. Gestul a fost facut aseara dupa o perioada indelungata in care lucrase numai pe secția Covid a Spitaluui Județean din Timișoara. Colegii lui au povestit ca “plangea de oboseala”. Mama acestuia a sunat…

- Magistrații ICCJ au respins, joi, contestația DNA de respingere a controlului judiciar pe numele Elenei Udrea, decizie luata de Curtea de Apel București pe 5 martie. Procurorii au susținut ca Udrea a mai fost plecata din țara și pana la o decizie definitiva in dosarul sau de corupție, se impune masura…

- Raluca Turcan și-a pus in cap procurorii, dupa ce a spus ca magistrații și angajații din sanatate primesc sporuri de pana la 85% din salariu. Parchetul General a trimis un comunicat in care arata ca legea spune ca sporurile nu pot depași o treime din salariile de baza. “Insa sunt categorii ocupaționale…

- Noul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, numit de ministrul Vlad Vloiculescu in urma cu cateva zile, le-ar fi cerut directorilor din subordine sa iși dea demisia, ca sa “iși faca propria echipa”. Adrian Gheorghe, cercetatorul adus de Vlad Voiculescu de la Londra pentru a conduce…

- Ancheta in dosarul care vizeaza incendiul produs la Secția Anestezie Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Județean Piatra Neamț, in care 10 pacienți au murit, se deruleaza cu incetinitorul. Primele audieri in acest caz au avut loc abia, vineri, 12 februarie, la trei luni de la producerea tragediei.…

- Populara aplicație video TikTok a declarat miercuri ca a fost de acord cu autoritațile italiene sa blocheze toți utilizatorii care nu au implinit varsta de 13 ani, printre alte masuri, dupa moartea unei fete de 10 ani care a participat la o provocare pe rețeaua sociala, relateaza Reuters. Procurorii…