Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Bancii Europene de Investitii (BEI), Werner Hoyer, este cercetat pentru coruptie si abuz de influenta, precum si pentru deturnare de fonduri ale UE, acuzatii despre care barbatul de 72 de ani a spus ca sunt absurde, transmite Reuters, citat de News.ro.Parchetul European (EPPO) a…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi anunta ca a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Agerpres.