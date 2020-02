Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Horia Constantinescu a anuntat duminica ca si-a dat demisia din organizatia Costinesti a PSD, dupa ce a decis sa candideze la functia de primar al municipiului Constanta. "Subsemnatul, Horia Constantinescu, membru al organizatiei…

- SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ ASISTENTA MATERNALA. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita- Nasaud ca partener al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu dizabilitati, Copilului si Adoptie, in cadrul Proiectului "TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta, miercuri, pe sesizarea depusa de USR privind numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. Curtea Constitutionala a amanat de mai multe ori dezbaterea acestei…

- La finele anului 2012, guvernul USLcondus atunci de Victor Ponta il numea la conducerea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) pe fostul deputat PSD de Vrancea George Baeșu, nimeni altul decat cumatrul baronului de Vrancea, Marian Oprișan....

- Cultura utilizarii protocoalelor in spitalele din Romania nu este la nivelul la care ar trebui sa fie la aceasta data, a spus, marți, președintele Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS), Vasile Cepoi, potrivit Mediafax.Declarația a fost facuta de Cepoi in contextul…

- Noi numiri de secretari si subsecretari de stat in Cabinetul Orban. Potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, Eduardt Cozminschi este noul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.Totodata, Mariana Cotoi a fost numita secretar de stat la Ministerul Lucrarilor…

- Premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Horia-Miron Constantinescu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), conform deciziei publicate in Monitorul Oficial.Potrivit documentului, pana la numirea unui nou șef, atribuțiile președintelui ANPC vor fi exercitate…