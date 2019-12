Fostul şef al ANAF cere tăierea sporului de doctorat, egal cu 50% din salariul minim brut garantat la plată Acesta susține ca "o armata" de salariați primește lunar o suma egala cu 50% din salariul minim brut garantat la plata. El promite ca va reveni cu exemple unde se toaca bani publici cu nemiluita, chiar din "curtea" Ministerului Finanțelor Publice. "Sporul de doctorat prevazut in Legea 153/2017 trebuie eliminat urgent! Cateva cifre edificatoare culese din surse deschise:



-intre anii 1900 și 1990 a fost conferit titlul de doctor in științe unui numar de cca 1.500 de aplicanți (aici o includem și pe "savanta" Elena Ceaușescu!)

-in perioada 1990-2017 au dobandit acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

