Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Badalau, fost președinte executiv al PSD și senator al formațiunii aflate la guvernare vrea ca romanii sa sarbatoreasca Ziua Daruirii, pe 25 septembrie. Senatorul PSD a depus proiectul de lege la Senat și vrea ca in aceasta zi sa se organizeze programe și manifestari culturale, educative, artistice…

- 18.50 Surse judiciare au dezvaluit ca soțul contabilei Primariei a fost eliberat și lasat sa mearga acasa. In schimb, aceleasi surse, au dezvaluit pentru newsbv.ro ca primarul Toma Dorel a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. 16.00 Perchezitiile…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu si deputatul PNL Ovidiu Raetchi au initiat un proiect legislativ prin care vor instituirea anului 2019 drept "Anul Cartii", pentru a incuraja promovarea lecturii in scoli.Conform proiectului, vor fi organizate intalniri cu scriitori, personalitati publice si voluntari…

- Alimentația este esențiala, cand vine vorba de sanatate. Insa un om sanatos este acela care se simte bine și este fericit. Iar aceasta stare de bine este influențata de alimentele pe care noi le consumam. Somonul. Oamenii care mananca de 2, 3 ori pe saptamana alimente bogate in Omega-3 au cele mai slabe…

- Razvan Burleanu a publicat un nou episod din serialul "Sa spunem adevarul", iar acest lucru s-a intamplat in momentul in care Ionut Lupescu intervenise prin telefon in emisiunea ProSport LIVE. "Kaiserul" a dezvaluit ca productia actualului presedinte al FRF va avea 12 episoade. Producatorii seriei…

- Vicepreședintele PSD, Ecaterina Andronescu, și-a prezentat candidatura la funcția de președinte executiv al PSD. Senatorul susține ca o astfel de competiție nu este una in care poate decide „un singur om cine candideaza și cine nu”. Astfel, fostul ministru al Educației a oferit informații despre temele…

- ”Al doilea proiect de legi din pachetul impotriva camatariei- așa le-am spus, pentru ca in momentul in care acorzi niște credite cu 7.000- 9.000%, asta e camatarie curata. Sigur, cu acte, dar camatarie, cu 7.000- 9.000%, totul e necontrolabil- este practic reintroducerea, in legislația romaneasca,…

- Romania, la Curtea de Justitie a UE pentru neimplementarea normelor privind infrastructura de combustibili alternativi Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Malta si Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica cadrele nationale de politica referitoare…