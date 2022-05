Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a avertizat luni pe cancelarul german Olaf Scholz ca trebuie depuse toate eforturile spre a se evita transformarea conflictului din Ucraina intr-o ”situatie de negestionat”, relateaza presa de stat chineza, citata de The Guardian. ”Trebuie facute toate eforturile pentru…

- "Trebuie facute toate eforturile pentru a se evita intensificarea si extinderea conflictului din Ucraina, care ar putea conduce la o situatie de negestionat", a afirmat Xi, relateaza Reuters, care citeaza radioul public chinez.Presedintele chinez a invitat Germania sa participe la Initiative de securitate…

- Evitarea escaladarii razboiului din Ucraina catre NATO este o prioritate esentiala, deoarece ”nu trebuie sa existe un razboi nuclear”, iar ”coordonarea indeaproape” a aliatilor este importanta cu scopul de a evita o confruntare militara directa cu Rusia, care ar putea duce la un Al Treilea Razboi…

- Președintele american Joe Biden și liderii celor mai importante state ale lumii și-au reiterat angajamentul de a oferi Ucrainei asistența de securitate, economica și umanitara in cadrul unei videoconferințe comune marți seara, a transmis Casa Alba intr-un comunicat citat de CNN . In cadrul videoconferinței…

- Ofensiva rusa în Ucraina „se împotmoleste”, în ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facând razboi, Putin distruge si…

- Ofensiva rusa in Ucraina ”se impotmoleste”, cu toate ”distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi” atacurile care continua in mai multe orașe ucrainene, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz in Bundestag, transmite AFP, citata de Agerpres . ”Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- Decizia Germaniei de a suspenda pe termen nelimitat gazoductul Nord Steam 2, proiectul de infrastructura condus de Gazprom, nu afecteaza preturile gazelor, a afimat miercuri Margrethe Vestager, vicepresedinta executiva a Comisiei Europene, informeaza Digi24 . „Nu exista gaze in conducta Nord Stream…