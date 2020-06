Stiri pe aceeasi tema

- Primul afroamerican care a ocupat postul de sef al Statului Major Interarme, inainte sa devina seful diplomatiei americane in timpul presedintiei republicanului George W. Bush, Colin Powell, in varsta de 83 de ani, a fost intotdeauna critic cu Donald Trump. In urma cu patru ani, el anunta ca voteaza…

- Fostul presedinte american George W. Bush si senatorul Mitt Romney din Utah nu il vor sustine pe Donald Trump in alegerile din toamna, in timp ce unii politicieni republicani ar putea vota cu Joe Biden, a relatat publicatia New York Times, citata de Business Insider, conform news.ro.Potrivit…

- Fostul presedinte american George W. Bush si senatorul Mitt Romney din Utah nu il vor sustine pe Donald Trump in alegerile din toamna, in timp ce unii politicieni republicani ar putea vota cu Joe Biden, a relatat publicatia New York Times, citata de Business Insider.

- Fostul presedinte american George W. Bush si senatorul Mitt Romney din Utah nu il vor sustine pe Donald Trump in alegerile din toamna, in timp ce unii politicieni republicani ar putea vota cu Joe Biden, a relatat publicatia New York Times, citata de Business Insider.

- Fostul secretar de stat american si sef al Statului major general Colin Powell a afirmat ca va vota pentru candidatul democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, criticandu-l dur pe presedintele republican Donald Trump pentru ceea ce a calificat drept minciuni repetate ale Casei…

- Fostul secretar de stat Colin Powell a anunțat, duminica, ca îl susține pe fostul vicepreședinte american Joe Biden la alagerile din noiembrie, fiind primul republican important care anunța ca îl susține pe rivalului lui Donald Trump, relateaza Reuters. Powell, care a condus amata SUA…

- UPDATE – Democratul american Joe Biden il acuza pe presedintele Donald Trump ca este mai preocupat de realegerea sa decat de situatia tensionata din SUA, marcata de violente dupa moartea lui George Floyd, un afroamerican care a decedat la 25 mai din cauza folosirii excesive a fortei de catre un politist…

- Actorul Robert De Niro a declarat într-o interventie la emisiunea „The Late Show” a lui Stephen Colbert ca ar vrea sa joace rolul lui Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, într-un film despre pandemie.De Niro a vorbit în emisiune despre activitatile lui în…