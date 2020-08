Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, sustine ca fosta sa amanta, aflata in centrul dezvaluirilor despre posibile fapte de coruptie care l-au determinat sa se autoexileze, nu i-a servit drept paravan pentru a-si disimula averea, conform unei scrisori din anul 2018 publicata vineri de

- Juan Carlos este cunoscut pentru stilul de viata opulent pe care il ducea, dar vestea ca are o avere ascunsa in doua conturi offshore i-a cutremurat pe oficialii spanioli, relateaza BBC. El parea ca va ramane in istoria Spaniei drept un lider care a scos Spania din dictatura, implementand cu succes…

- Juan Carlos, in varsta de 82 de ani, tulbura Spania cu cele mai recente acuzatii care se aduc asupra sa: 100 de milioane de dolari primiti din partea Regelui Arabiei Saudite, transferati intr-un cont offshore din Panama și donatii de milioane de euro catre amanta sa Corinna zu Sayn-Wittgenstein.Acesta…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat luni deschiderea unei investigații cu privire la fostul rege Juan Carlos pentru a stabili daca acesta poate fi cercetat penal în cazul atribuirii unui contract de catre Arabia Saudita pentru construirea unei linii feroviare de mare viteza, relateaza Reuters.Un…

- Parchetul Tribunalului Suprem spaniol a deschis o ancheta impotriva fostului rege Juan Carlos, cu scopul de a stabili daca fostul suveran ar putea fi vizat de o investigatie intr-un doasar de coruptie privind atribuirea de catre Arabia Saudita a unui contract cu privire la o linie feroviara de mare…