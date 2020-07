Stiri pe aceeasi tema

- La sase ani dupa abdicare, fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, pare din ce in ce mai discreditat, obiect al unor anchete in Elvetia si in Spania pentru suspiciuni de coruptie si informatii calificate drept "ingrijoratoare" de catre guvernul spaniol, potrivit France Presse, anunța AGERPRES.Ziarele…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat miercuri ''tulburat'' de informatiile ''nelinistitoare'' legate de fostul rege Juan Carlos, banuit ca ar fi fost corupt de catre Arabia Saudita, transmite AFP. ''Este evident ca noi primim, ansamblul populatiei spaniole,…

- Meciul amical Olanda - Spania se va disputa in 11 noiembrie, la Amsterdam, dupa ce initial a fost programat in 29 martie, dar a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus, anunța news.ro.In noimebrie, nationala Spaniei va evolua cu Elvetia, la 13 noiembrie, si cu Germania, in 17 noiembrie.…

- Guvernul Franței va ridica restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19 incepand cu 15 iunie, au declarat ministrul de interne Christophe Castaner si ministrul de externe, Jean-Yves Le Drian. Astfel, incepand cu 15 iunie, persoanele provenind din spatiul european (statele membre…

- Procurorul Curtii Supreme a Spaniei a deschis luni o ancheta cu privire la constructia liniei ferate pentru trenul de mare viteza AVE care face legatura intre orasele Medina si Mecca, contract castigat de companii spaniole, dupa ce s-a dovedit ca una dintre persoanele implicate in posibile iregularitati…

