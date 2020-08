Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, exil de lux la Abu Dhabi. S-a cazat la cel mai scump hotel!

Stiri pe aceeasi tema

- Ex regele Spaniei, plecat in exil voluntar, se afla in Abu Dhabi. Publicația ABC precizeaza ca dupa plecarea din Spania,insoțit de patru garzi de corp, Juan Carlos a ajuns pe aeroportul din Abu...

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos se afla intr-un sejur la Emirates Palace, un hotel de lux de la Abu Dhabi, dupa ce a plecat Spania cu un avion privat luni, dezvaluie in editia de vineri cotidianul spaniol ABC, relateaza Reuters.

- Fostul rege spaniol Juan Carlos se afla în Abu Dhabi, acesta fiind cazat la hotelul exclusivist Emirates Palace dupa ce a parasit luni Spania la bordul unui avion privat pe fondul scandalului financiar în care este implicat, a anunțat vineri ziarul spaniol ABC, citat de Reuters.Urmarit…

- Oficiul pentru Migratie din Republica Dominicana nu a inregistrat sosirea in aceasta tara a fostului rege Juan Carlos al Spaniei, a declarat marti pentru Reuters departamentul pentru media al biroului. Oficiul pentru Migratie a declarat ca ultima calatorie a fostului rege in Republica Dominicana a fost…

- Oficiul pentru Migratie din Republica Dominicana nu a inregistrat sosirea in aceasta tara a fostului rege Juan Carlos al Spaniei, a declarat marti pentru Reuters departamentul pentru media al biroului, potrivit Agerpres.Oficiul pentru Migratie a declarat ca ultima calatorie a fostului rege…

- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei, care s-a autoexilat in urma suspiciunilor de coruptie, se afla in Republica Dominicana, scriu marti ziarele La Vanguardia si ABC, preluate de Reuters. Cele doua publicatii nu mentioneaza sursa informatiei. Fostul suveran, popular in trecut, era tot mai…

- La sase ani dupa abdicare, fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, pare din ce in ce mai discreditat, obiect al unor anchete in Elvetia si in Spania pentru suspiciuni de coruptie si informatii calificate drept "ingrijoratoare" de catre guvernul spaniol, potrivit France Presse, anunța AGERPRES.Ziarele…

- Procurorul Curtii Supreme a Spaniei a deschis luni o ancheta cu privire la constructia liniei ferate pentru trenul de mare viteza AVE care face legatura intre orasele Medina si Mecca, contract castigat de companii spaniole, dupa ce s-a dovedit ca una dintre persoanele implicate in posibile iregularitati…