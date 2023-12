Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport va fi absorbita de Universitatea de Stat din Moldova. Proiectul privind fuziunea celor doua instituții de invațamant superior a fost susținut in cadrul ședinței de astazi a Guvernului.

- Cițiva protestatari s-au adunat astazi in fața guvernului, unde scandeaza impotriva fuzionarii Universitații de Educație Fizica și Sport cu Universitatea de Stat a Moldovei. In același timp, la ședința Guvernului a fost aprobata hotarirea privind reorganizarea Universitații de Stat din Moldova prin…

- Universitatea din Craiova, cea mai inalta institutie de invatamant din Banie, și-a ales astazi noul rector. Prof.univ.dr. Cezar Spinu, actualul rector, aflat la al doilea mandat, l-a obținut și pe al treilea. Prof.univ.dr. Cezar Ionuț Spinu a obținut 507 voturi dintr-un total de 799, fiind ales, astfel,…

- Cadrele didactice ale Universitații de Stat de Educație Fizica și Sport (USEFS) se opun fuzionarii instituției cu Universitatea de Stat din Moldova. Rectorul USEFS, Viorel Dorgan, a declarat pentru Radio Europa Libera ca atit el, cit și cadrele didactice sint impotriva fuzionarii cu USM. El a amintit…

- Ministerul Educației a inițiat discuții publice cu privire la fuzionarea Universitații de Stat de Educație Fizica și Sport (USEFS) cu Universitatea de Stat din Moldova. Propunerea a fost pusa in discuții in cadrul unei intilniri recente a conducerii Ministerului cu angajații Universitații de Stat de…

- Daniel Breaz: Colaborarea cu Marius Hațegan inseamna pentru Universitatea 1 Decembrie 1918 griji mai puține, satisfacții mai mari In calitate de Rector al Universitații ,,1 Decembrie 1918”, am avut onoarea sa lucrez cu Marius Hațegan. Intr-o forma reala, aplicata și concreta, in mai multe proiecte avand…

