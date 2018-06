Stiri pe aceeasi tema

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cea mai noua mega-aroganța a lui Codin Maticiuc. Celebrul blogger a renunțat la roabele cu șampanie și a comandat un "fluviu" de votca pe imnul Ligii Campionilor. Imaginile cu vedeta și gașca din clubul…

In timp ce colegii sai se aflau la Institutul Național de Medicina Sportiva (INMS), pentru vizita medicala, Denis Alibec, fotbalistul pe care Gigi Becali cerea 20 milioane de euro, se "antrena" la o cafenea din Capitala. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta,…

Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.817 locuri de munca, in data de 8 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

Romanii care cumpara masini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenti la actele pe care le primesc, pentru ca pot constata ca nu le pot inmatricula in tara, deoarece au pe talon o stampila pentru "casare/dezmembrari", atentioneaza Mihai Cune, fondator InspectorAuto.ro, conform Agerpres.

La scurt timp dupa evenimentele sangeroase din decembrie 1989, averea familiei Ceaușescu era confiscata! Bani, tablouri și alte obiecte de valoare erau ridicate din "palatele" celor care au condus Romania cu mana dictatoriala, dar și de la cei care au avut legaturi cu liderul comunist.

Adam Nemec se va desparți de Dinamo la finalul acestui sezon, cand ii expira contractul, iar Gigi Becali l-a dat ca și transferat la FCSB. Lucrurile nu stau, insa, cum a declarat Gigi Becali. Cel puțin așa reiese din postarea facuta, pe contul personal de socializare, de soția atacantului. "Ultimele…

Florin Mircea Buliga, barbatul care a șocat Romania cu crimele sale, a lasat fara cuvinte angajatii de la Politia Brasov. Aflat dupa gratii, asasinul le-a dezvaluit oamenilor legii ca el vrea sa primeasca meniu vegetarian. Motivul: vrea sa țina post. Toți cei care i-au auzit marturisirea au crezut ca…

Prezentatorului Exatlon, Cosmin Cernat, ii priește Republica Dominicana. Gazda emisiunii-concurs are familia alaturi de el. Cernat a postat mai multe fotografii de pe plajele exotice unde se distreaza alaturi de soție, atunci cand nu filmeaza pentru Exatlon. Partenera de viața a prezentatorului și-a…