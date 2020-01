Stiri pe aceeasi tema

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ciolos, Liviu Iolu, a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, iar profesorul universitar si politologul Daniel Sandru, pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi. Cei doi candidati din partea PLUS la Primaria Iasi, respectiv Consiliul Judetean…

- Liviu Iolu are 39 de ani si este jurnalist. El a fost purtator de cuvant al Guvernului Romaniei condus de Dacian Ciolos si consilier de stat pe probleme de comunicare la Cancelaria prim-ministrului din 4 martie 2016 pana pe 4 ianuarie 2017. In prezent este membru al PLUS. Iolu s-a nascut la Dorohoi,…

- Fosta jurnalista la TVR, B1 si Antena 3, Madalina Dobrovolschi si-a anuntat joi demisia din functia de purtator de cuvant al administratiei prezidentiale. In aceasta pozitie, Madalina Dobrovolschi avea un salariu mai mic de 6.000 de lei pe luna, potrivit declaratiei de avere.

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a decis luni sa excluda Rusia de la Jocurile Olimpice timp de patru ani, pentru a sanctiona astfel falsificarea datelor controalelor efectuate de laboratorul de la Moscova, a declarat un purtator de cuvant al agentiei la finalul sedintei Comitetului Executiv, desfasurata…

- "Condamn ferm faptul ca guvernul se deda unei filtrari politice si cenzurii si ma priveaza de drepturile mele politice", a declarat Joshua Wong, 22 de ani, student la stiinte politice, intr-un comunicat pe pagina sa de Facebook. Wong, care a fost in 2014 chipul "Miscarii umbrelelor" ce a paralizat…