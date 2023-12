Stiri pe aceeasi tema

- Cine se gandea la pace sau macar un nou armistițiu in Fașia Gaza acum, pe final de 2023, nu și-a facut bine calculele. Israelul are alte planuri. Dupa ce pulverizat Hamas, Tel Avivul a pus ținta pe Yemen. Pana atunci, iși face incalzirea in Liban, cu o grupare Hezbollah din alta „liga”, mult superioara…

- Israelul a bombardat sambata sudul Libanului in a doua zi de violente dupa esecul prelungirii armistitiului cu Hamas, Hezbollah anuntand ca unul dintre luptatorii a fost ucis, transmite Reuters, conform Agerpres.Un purtator de cuvant al UNIFIL, Forta interimara a ONU in Liban, a declarat pentru Reuters…

- Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anuntat ca o nava militara a SUA care patrula in Marea Rosie a doborat joi mai multe drone explozive lansate dintr-o zona din Yemen controlata de rebelii houthi, transmite AFP, potrivit Agerpres.Nava implicata este USS Thomas Hudson,…

- Benny Gantz, liderul opoziției israeliene și ministru in cadrul guvernului de cand a inceput razboiul cu Hamas, a lansat miercuri seara un avertisment catre gruparea șiita libaneza Hezbollah, care este implicata inca din 7 octombrie in schimburi repetate de focuri cu Israelul, relateaza Sky News.El…

- Armata israeliana a anuntat marti ca a lansat lovituri aeriene in Liban, vizand miscarea siita Hezbollah, un aliat al Hamas, relateaza AFP."Avioane de lupta au atacat recent infrastructuri ale organizatiei teroriste Hezbollah de pe teritoriul Libanului", a indicat armata pe X (fosta platforma Twitter).…

- Hezbollah a anunțat luni dimineața ca a doborat o drona israeliana, pentru prima data gruparea armata din sudul Libanului face o astfel de afirmație in timpul luptelor recente, conform BBC.S-a intamplat duminica deasupra Khiam, la aproximativ 5 km de granița cu Israelul. Drona a fost vazuta cazand…

- Israelul si-a intensificat bombardamentele in Fasia Gaza si Cisiordania. Palestinienii acuza statul evreu de barbarie, in timp ce autoritatile israeliene precizeaza ca atacurile sunt indreptate impotriva celulelor teroriste controlate de Hamas si Jihadul Islamic.

- Fostul șef al Consiliului de Securitate din Israel, Giora Eiland, a declarat intr-o discutie online cu jurnalistii straini ca ofensiva terestra este in acest moment singura varianta pe care Israelul o are și ca se va declanșa in urmatoarele zile, relateaza Antena 3 CNN.Acesta a mai precizat ca decizia…