Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis in judecata de Sectia speciala intr-un nou dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, intre care cercetare abuziva si represiune nedreapta. Alaturi de Negulescu, a fost trimis in judecata si fostul ofiter de politie judiciara care l-ar fi ajutat…

- Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis in judecata de Sectia speciala pentru investigarea magistratilor intr-un nou dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, intre care cercetare abuziva si represiune nedreapta. Alaturi de Negulescu, a fost trimis in judecata si fostul ofiter de…

- Parchetul General a anunțat, miercuri, trimiterea in judecata, prin Secția speciala, a unui fost procuror. Este vorba despre dosarul care-i vizeaza pe fostul procuror DNA Ploiești, Mircea Negulescu, și pe fostul ofițer de poliție judiciara, Miahi Iordache.

- Trimisi deja in judecata si inculpati in dosare penale instrumentate de Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), si suspendati din functie, Lucian Onea si Mircea Neguelscu au incasat o noua lovitura vineri, 4 decembrie 2020. S-a intamplat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Hai ca-i bine! La circa o luna si jumate de la momentul la care fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a fost achitata definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, retinandu-se ca dosarul lucrat de procurorii Lucian Onea si Cerasela Raileanu la DNA Ploiesti, este baza pe inventii, martori…

- ICCJ a respins cererile si exceptiile formulate de fostul procuror DNA Mircea Negulescu, in procedura din camera preliminara, dispunand inceperea judecatii pe fond.Este vorba despre cauza in care Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) l-a trimis in judecata pe Negulescu…

- Fostul adjunct SRI, Florian Coldea, unul dintre personajele controversate din Serviciile romanești și-a deschis o firma. In cadrul societații a fost cooptat fostul adjunct al Directorului Serviciului Roman de Informații, Dumitru Cocoru. Cei doi impart in proporții egale acțiunile societații STRATEGIC…

- Fostul manager al Spitalului "Nicolae Malaxa" din Capitala Florin Secureanu a fost trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de cinci infractiuni de abuz in serviciu, anunta DNA, care precizeaza ca Secureanu a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea unor infractiuni…