- Mircea Negulescu, fostul procuror de la DNA Ploiești, a fost reținut, miercuri seara, de procurorii din cadrul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie! Potrivit primelor informații, potrivit unor surse Negulescu a fost reținut in dosarul Tony Blair, scrie Mediafax. Potrivit primelor informații,…

- La aproape doi ani de la operationalizare, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) mai mult a incurcat decat a rezolvat lucrurile in ceea ce priveste fenomenul coruptiei in randul magistratilor, asta deoarece procurorii Sectiei speciale pe de o parte au retras cai de atac in dosare…

- Procurorii de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) l-au pus, miercuri, sub invinuire pe fostul procuror DNA Mircea Negulescu, intr-un nou dosar instrumentat la aceasta secție și il acuza de doua pretinse fapte de lipsire de libertate in mod nelegal. Totodata Negulescu…

- USR cere Guvernului Orban sa desfiinteze „de urgenta” Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ.

