Fostul Principe Nicolae este in culmea fericirii, dupa ce soția lui a nascut pe 7 noiembrie, o fetița perfect sanatoasa. El a postat un mesaj in mediul virtual, unde a impartașit bucuria cu toți cei care il cunosc. „Sunt bucuros sa va anunț nașterea fiicei mele, Maria-Alexandra, pe 7 noiembrie 2020, la ora 20:05. Fericitul eveniment a avut loc la Spitalul Polizu din București. Soția mea, Alina-Maria, și fetița noastra sunt perfect sanatoase. Traim un moment cu totul special in familia noastra și, in emoțiile acestor clipe, mulțumim cu recunoștința pentru sprijinul și entuziasmul deosebit al romanilor.…