Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, in prezent parlamentar PSD, este extrem de activ in campania de strangere de semnaturi in vederea organizarii unui referendum de demitere a actualului edil, Clotilde Armand. „Am raspuns azi solicitarilor venite din partea locuitorilor din Cartierul Odai și am mers sa strangem semnaturi pentru referendumul de demitere a primarului validat. Oamenii mi-au spus o parte din problemele, temerile și nemulțumirile pe care le au. Le voi transmite și eu colegilor mei din Consiliul Local al Sectorului 1, pentru a incerca sa rezolvam cat mai multe dintre ele”,…