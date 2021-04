Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a vorbit aseara, in emisiunea „Drumul bun” de la Tele Europa Nova, despre relația cu fostul sau consilier personal și șef la Piețe SA Ioan Nasleu. „Am vorbit prea mult la momentul acela despre Ionuț Nalseu, și in alte emisiuni și pe Facebook, și n-aș vrea sa insist, dar […] Articolul Fostul primar Nicolae Robu, marturisiri despre relația cu Ioan Nasleu și momentul in care „cu mine a terminat-o definitiv” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .