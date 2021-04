Stiri pe aceeasi tema

- Neculai Ontanu, fostul primar al Sectorului 2 al Capitalei, a fost condamnat definitiv, marti, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, informeaza Agerpres. Sentința a fost pronunțata de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care fostul edil a fost acuzat ca a primit…

- Instanța suprema a rasturnat achitarea de care s-a bucurat fostul edil al Sectorului 2, Neculai Ontanu, in dosarul in care a fost acuzat de luare de mita. AStfel judecatorii ICCJ au admis in parte apelul DNA privind pedepsele aplicate de Curtea de Apel București și dupa recalificarea faptei…

- Cei care iși fac conturi false pe rețelele de socializare, cu numele și fotografiile altei persoane, risca pana la 5 ani de inchisoare. Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit ca deschiderea unui cont pe rețelele de socializare cu datele altei persoane se considera fals informatic, infracțiune…

- Fostul preot Cristian Pomohaci și-a jucat ultima carte in incercarea de a anula condamnarea la un an de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. Acesta nu a avut noroc nici la Inalta Curte de Casație și Justiție, care i-a respins recursul. Potrivit clujust.ro, Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Fostul senator de Suceava Ilie Nita a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la opt ani si cinci luni de inchisoare cu executare. Politicianul a fost gasit vinovat de evaziune fiscala, fals in declaratii si opratiuni financiare incompatibile cu demnitatea de parlamentar.