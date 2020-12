Fostul primar Miler, tras de tot pe dreapta de magistratii Curtii de Apel Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- DUPA GRATII… Trimis in judecata și arestat preventiv pentru ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice, Elvis Cioclu, zis Orez, și-a primit pedeapsa finala. Magistrații Curții de Apel Iași au decis condamnarea acestuia la 1 an și 11 luni de inchisoare, in regim de detenție. Orez a facut un show…

- PROCES…Tribunalul Vaslui a stabilit competenta materiala si teritoriala a instantei in care este judecat noul dosar de coruptie al fostului primar al comunei Gagesti, Tiberiu Lorin Coatu. Dupa aproape un an de judecata, fostul edil asteapta si deciziile finale ale magistratilor. In acest dosar, procurorii…

- Doi jandarmi și o polițista au fost sancționați definitiv de catre judecatorii ieșeni. Giorgian Florin Macovei și Cristian Neculai Cramer au primit cate o pedeapsa de 1 an de inchisoare, cu amanare, pentru lovire și, respectiv, purtare abuziva. De asemenea, Curtea de Apel Iași i-a aplicat polițistei…

- ILEGAL… Fostul primar al orașului Negrești, Vasile Voicu, a pațit necazul zilele trecute, cand polițiștii de la Serviciul Rutier l-au depistat beat turta la volan. Numai norocul a facut ca pana ce a fost oprit de echipajul de Poliție, Vasile Voicu sa nu comita vreun accident, avand in vedere ca, dupa…

- ASTEPTARE… Magistratii Curtii de Apel Iasi vor da sentinta definitiva in dosarul lui Elvis Cioclu, zis Orez, cel care a fost trimis in judecata dupa ce a lovit doi politisti. Pana atunci, Orez va sta in arest preventiv si va avea destul timp sa mediteze la ceea ce a facut. In prima instanta, judecatorii…

- ASTEPTARE…Condamnat deja la ani grei de inchisoare, militarul barladean Leonte George Tiberiu asteapta acum sentinta finala. Magistratii Curtii de Apel au decis, deocamdata, prelungirea masurii arestului preventiv pana cand vor lua o decizie in acest caz. De asemenea, in prima instanta, magistratii…

- IN ASTEPTARE…Ajuns inculpat, fostul politist Cristian Danu, trimis in judecata pentru trafic de droguri, mai are de asteptat pana isi va afla pedeapsa finala. Curtea de Apel Iasi a decis sa amane pronuntarea in dosar pana la jumatatea lunii viitoare. De asemenea, in prima instanta, Tribunalul Vaslui…