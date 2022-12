Stiri pe aceeasi tema

- Hushpuppi, un influencer nigerian notoriu pe Instagram, a fost condamnat luni la peste 11 ani de inchisoare in SUA pentru rolul sau intr-o grupare internațional de frauda, relateaza BBC. Hushpuppi, al carui nume real este Ramon Abbas, a fost de asemenea obligat sa plateasca 1.732.841 de dolari, catre…

- TRADIȚIONAL… O fi Ziua Universala a Iei o data pe an, pe 24 iunie, insa sarbatoarea acestui simbol al identitații romanești poate fi in fiecare zi in care i se pune in valoare frumusețea. Așa s-au gandit, probabil, și doi miri din Rașești, comuna Dranceni, Maria și Tudorel, care și-au surprins consatenii…

- START…Curtea de Apel a judecat primul termen la apelul formulat de parti in dosarul in care politistul Mihai Vizitiu a fost trimis in judecata pentru omor din culpa. Condamnat, in prima instanta, la 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare si 80 de zile de munca in folosul comunitatii, politistul…

- FAULT!… Un meci de fotbal intre deținuții Penitenciarului Vaslui, la care a participat și fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, s-a terminat prost pentru acesta. Fostul edil a cazut in timpul jocului și a reușit sa iși rupa mana in mai multe locuri. Acesta a fost transportat in stare grava la…

- DECIZIE… Condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost acuzat de trafic de influența, fostul ambulanțier barladean Catalin Romanic risca sa fie trimis in spatele gratiilor. Serviciul de Probațiune Vaslui a cerut anularea suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei și a trimis…

- EDIL PENAL…Condamnat deja, in prima instanta, alaturi de nora sa, la inchisoare cu executare si trimis in judecata dupa ce si-a batut un consatean, fostul edil al comunei Dranceni, Gelu Pecheanu, risca sa petreaca ani buni in spatele gratiilor. Decizia finala apartine judecatorilor Curtii de Apel Iasi…

- Un șofer roman de TIR a fost condamnat, in Franța, la cinci ani de inchisoare cu executare și la plata unei amenzi de aproape un milion de euro, dupa ce a fost prins ca transporta droguri. Un șofer roman de camion a fost condamnat la o pedeapsa de cinci ani de inchisoare cu executare și […] Articolul…