Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al orașului Reghin, Maria Precup, precum și mai mulți angajați din cadrul Primariei, au fost trimiși in judecata pentru fapte de corupție, legate de achizițiile din timpul pandemiei. Aceasta ar fi cumparat dezinfectant neautorizat și a platit cu 545% mai mult. Fii la curent cu…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Targu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: PRECUP MARIA la data faptei primar al municipiului Reghin, judetul Mures, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: MICLE LIGIA-SANDA-MARINELA, manager general al Serviciului de Ambulanța Județean Maramureș, pentru savarșirea infracțiunilor…

- Patru angajati care au exercitat functii de conducere in cadrul unui grup din industria petroliera ce activeaza pe teritoriul Romaniei, respectiv doi romani si doi kazahi, au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru evaziune fiscala.

- Patru angajați care au exercitat funcții de conducere in cadrul unui grup din industria petroliera ce activeaza pe teritoriul Romaniei, respectiv doi romani și doi kazahi, au fost trimiși in judecata de DIICOT pentru evaziune fiscala.

- Patru angajați care au exercitat funcții de conducere in cadrul unui grup din industria petroliera ce activeaza pe teritoriul Romaniei, respectiv doi romani și doi kazahi, au fost trimiși in judecata de DIICOT pentru evaziune fiscala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul director al Directiei de Impozite si Taxe din Primaria Bacau Tiberiu Ciobanu, alti doi angajati ai institutiei si un expert evaluator au fost trimisi in judecata de DNA Bacau pentru abuz in serviciu si alte infractiuni, dupa ce ar fi stabilit o cota de impozitare de 0,1% pe an, fata de 5%…

- Un numar de 25 de inculpati au fost trimisi in judecata in al cincilea dosar finalizat de procurorii DNA Suceava privind fapte de coruptie ale unor angajati ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava. In acest dosar au fost trimisi in…