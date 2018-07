Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache a modificat controversatul articol 297 din Codul penal privind infractiunea de abuz in serviciu, care-l vizeaza direct pe Liviu Dragnea. Ministrul Justitiei Tudorel Toader a fixat un prag mic pentru abuz in serviciu, insa infractiunea a fost redefinita…

- Procurorii DNA arata ca, daca s-ar modifica definitia infractiunii de abuz in serviciu, potrivit propunerii facute de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, mai multe dosare vor fi inchise ca urmare a intervenirii prescriptiei si s-ar dezincrimina mai multe categorii largi de fapte. Procurorii…

- Avand in vedere propunerea formulata de Ministerul Justiției pentru modificarea art. 297 din Codul penal privind infracțiunea de abuz in serviciu, procurorii din cadrul DNA au realizat o evaluare a impactului pe care aceasta modificare le va avea asupra investigațiilor penale, in situația in care va…

- Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost achitat in prima instanta intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru instigare la abuz in serviciu, infractiune ce ar fi fost savarsita in legatura cu asfaltarea unui drum. Tribunalul Arges…

- Tudor Pendiuc, fost primar in Pitești, a fost achitat de Tribunalul Argeș in unul dintre dosarele de corupție in care este judecat. Decizia instanței nu este definitiva.Respinge cererea formulata de inculpatul BRANISTE FLORENTIN MIRCEA, prin aparatorul ales, de schimbare a incadrarii juridice…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca ”orice decizie CCR produce efecte juridice” si face referire la Decizia 136 din 20 martie 2018 care vizeaza modificarea legii de functionare a Curtii Constitutionale. Intrucat parte dintre modificari au fost declarate neconstitutionale, Tudorel Toader afirma…

- Sursele politice mai spun ca modificarile Codurilor Penale voi fi in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei. CCR a constatat, pe 22 iunie 2017, ca dispozitiile articolului 15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, raportate la…