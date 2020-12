Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa-l condamne la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pe Nicolae Stancioi, fost primar al orasului Filiași. In acelasi dosar a fost condamnat la doi ani cu suspendare si directorul economic al Primariei Filiasi la data faptelor. Hotararea Curții de Apel Craiova este definitiva. Primar al orașului Filiași pana in 2016, Nicolae Stancioi a fost trimis in judecata, in martie 2016, intr-un dosar de abuz in serviciu. In același dosar a fost pus sub acuzare și Gheorghe Draga, director economic al Primariei Filiași la data faptelor.…