Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, instanta a respins ca nefondate apelurile declarate de DNA Brasov, de George Scripcaru si de RAT Brasov impotriva sentintei pronuntate pe fond de Tribunalul Brasov, prin care fostul primar al Brasovului a fost achitat pentru abuz in serviciu, in forma continuata, si participatie improprie…

- Fostul primar al Brasovului George Scripcaru a fost achitat definitiv, marti, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care era acuzat de DNA ca l-a determinat pe directorul regiei locale de transport sa cumpere patru mașini Skoda, pe care insa le-a folosit in interes personal. Potrivit portalului instantelor…

- Magistrații Curții de Apel Ploiești i-au achitat definitiv pe fostul primar Geoge Scripcaru și fostul director general Radu Cristian, de la RATBV SA, in „Dosarul Skoda!” Solutia pe scurt: In baza art. 421 alin. pct. (2) lit. a) Cod proc. penala admite apelul declarat de apelantul inculpat Radu Cristian…

- In seara zilei de 8 aprilie Tribunalul Cluj a decis arestarea preventiva pe o durata de 30 de zile a lui Donciu Viorel Andrel, fostul sef al SPCRPCIV Maramureș. Instanta arata: “Tip solutie: Admite sesizarea Solutia pe scurt: In baza art.226 C.pr.pen. admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa…

- Desi, inițial, Tribunalul Brasov a decis inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu controlul judiciar, in cazul suspecților din dosarul „Mita in spitalele Covid”, in urma contestației procurorilor DNA s-a decis revenirea la masura arestului la domiciliu. In consecința, fostul consilier județean Andi…

- Tribunaul Prahova s-a pronuntat astazi in litigiul intentat de mai multi salariati ai Directiei Judetene de Protectia Plantelor si de Intretinere a Drumurilor Judetene Prahova, care au contestat hotararea prin care Consiliul Judetean a aprobat desfiintarea. Decizia CJ Prahova a fost suspendata de…