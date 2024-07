Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la trafic de influenta in „Dosarul diamantelor”. In același proces, Tudorache a fost achitat pentru acuzația de spalare de bani, informeaza Agerpres. Decizia nu e definitiva. Fosta sotie a primarului, Constanta Adina Tudorache, a fost achitata in dosar pentru infracțiunea de complicitate la spalare de bani. Tudorache ramane cu diamantele Potrivit G4Media.ro , instanța suprema a decis și…